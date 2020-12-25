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    Главная / Торги / Поставка труб для ООО "Газпром переработка" по статье ПЭН в 2021 году

    Поставка труб для ООО "Газпром переработка" по статье ПЭН в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172956Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172956

    Наименование закупки

    Поставка труб для ООО "Газпром переработка" по статье ПЭН в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 13:57

    Документация процедуры

    Типовой_договор_новый.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3462 75-17-51

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MankevichSV@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Манкевич Станислав Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка труб для ООО "Газпром переработка" по статье ПЭН в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 16:00 GMT +325.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172956Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб для ООО "Газпром переработка" по статье ПЭН в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба горячедеформированная 57х4ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 2"

    "Труба 108х6ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 3"

    "Труба 89х6ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 4"

    "Труба 22х3ММ 09Г2С ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.099

    "Позиция 5"

    "Труба 114х5ММ В 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 6"

    "Труба Х 25х3.5ММ 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0.344

    "Позиция 7"

    "Труба 57х6ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 1.372

    "Позиция 8"

    "Труба 57х6ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.452

    "Позиция 9"

    "Труба 25х4ММ 20 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.209

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