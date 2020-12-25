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Наименование закупки
Поставка труб для ООО "Газпром переработка" по статье ПЭН в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 13:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-17-51
Факс
--
Адрес электронной почты
MankevichSV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Манкевич Станислав Васильевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб для ООО "Газпром переработка" по статье ПЭН в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 16:00 GMT +325.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172956Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб для ООО "Газпром переработка" по статье ПЭН в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.800
Кол-во: 0.099
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.344
Кол-во: 1.372
Кол-во: 0.452
Кол-во: 0.209
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