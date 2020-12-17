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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочной продукции

    Поставка лакокрасочной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 11:0017.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172880Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172880

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 16:45

    Документация процедуры

    Особые_условия_2.0.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лакокрасочной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 11:00 GMT +317.12.2020 11:0017.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172880Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочной продукции

    Начальная цена

    651 841,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная Новакс 11201 желтая 5Л ТУ 2312-201-00209711-2007"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная Новакс 11201 серая 5Л ТУ 2312-201-00209711-2007"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 3"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная Новакс 11201 синяя 5Л ТУ 2312-201-00209711-2007"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 4"

    "Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 серебристый 25КГ"

    Кол-во: 280.000

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