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    Главная / Торги / Поставка уничтожителей бумаг (Щредер) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка уничтожителей бумаг (Щредер) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 09:3017.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172857Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172857

    Наименование закупки

    Поставка уничтожителей бумаг (Щредер) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 15:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 905 737-48-48

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    m.gavrilov@gb.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Максим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка уничтожителей бумаг (Щредер) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 09:30 GMT +317.12.2020 09:3017.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172857Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка уничтожителей бумаг (Щредер) для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    35 491,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108814, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату поставки Товара Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: РФ, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уничтожитель документов ProfiOffice Alligator 511CC+ 4 уровень секретности 4x10ММ 11ЛИСТ 0.025М/С перекрестная 240ВТ 29Л 400х517х300ММ 12.3КГ Китай"

    Кол-во: 2.000

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