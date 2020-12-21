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    Главная / Торги / Поставка безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, снэков и консервов для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, снэков и консервов для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172802Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172802

    Наименование закупки

    Поставка безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, снэков и консервов для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 10:25

    Документация процедуры

    Астраханское_УООП_Договор_поставки_КИМ.doc

    Астраханское_УООП_Задание_заказчика_напитки_снеки__консервы.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 85146 7-00-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    gkz@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Снегирева Ирина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, снэков и консервов для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172802Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка безалкогольных напитков ТМ Черноголовка, снэков и консервов для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    232 217,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Российская Федерация, 416168, Астраханская область, Красноярский район, ул.Планировочный район монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара.Доставка транспортом Поставщика. Транспортировка продуктов должна осуществляться в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (СП 2..3.6.1066-01), «Гигиеническими требованиями к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»(СанПиН 2.3.21324-03), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СП 2.3.6.1079-01). 6.3.2. Для транспортировки пищевых продуктов используются специально предназначенные или специально оборудованные транспортные средства. Не допускается транспортировка продовольственных пищевых продуктов совместно с непродовольственными товарами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода минеральная питьевая артезианская столовая гидрокарбонатная магниево-кальциевая Черноголовская негазированная 1.5Л 6ШТ ПЭТ ООО "ПК"Аквалайф" ТУ 0131-001-45720714-01"

    Кол-во: 840.000

    "Позиция 2"

    "Вода минеральная питьевая артезианская столовая гидрокарбонатная магниево-кальциевая Черноголовская негазированная 0.5Л 12ШТ ПЭТ ООО "ПК"Аквалайф" ТУ 0131-001-45720714-01"

    Кол-во: 756.000

    "Позиция 3"

    "Вода минеральная питьевая артезианская столовая гидрокарбонатная магниево-кальциевая Черноголовская слабогазированная 0.5Л 12ШТ ПЭТ ООО "ПК"Аквалайф" ТУ 0131-001-45720714-01"

    Кол-во: 756.000

    "Позиция 4"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Fantola Orange Cola 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Fantola Bubble Gum 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Буратино 0.5Л 12ШТ стекло ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 252.000

    "Позиция 7"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Тархун 0.5Л 12ШТ стекло ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 252.000

    "Позиция 8"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Дюшес 0.5Л 12ШТ стекло ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 252.000

    "Позиция 9"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Байкал 0.5Л 12ШТ стекло ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 264.000

    "Позиция 10"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Оригинальный 1.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 504.000

    "Позиция 11"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Тархун 1.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 504.000

    "Позиция 12"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Дюшес 1.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 504.000

    "Позиция 13"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Оригинальный 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 14"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Тархун 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 15"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Золото Саян 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 16"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Байкал 0.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 17"

    "Вода минеральная питьевая артезианская столовая гидрокарбонатная магниево-кальциевая Черноголовская негазированная 0.33Л 12ШТ стекло ООО "ПК"Аквалайф" ТУ 0131-001-45720714-01"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 18"

    "Арахис жареный соленый Fishka 90Г флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 19"

    "Чипсы картофельные соломкой Fry's с солью 90Г фольгированный пакет 15ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 20"

    "Чипсы мультизерновые Bon Giorno со вкусом сыра рикотта с черным перцем 70Г фольгированный пакет 24ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 21"

    "Изделие батончик злаковый мультизерновой Биокей с клубникой и цельными злаками 25Г флоу-пак 18ШТ СТО 01505423-013-2016 ООО "Кондитерская Фирма "Алтай" Россия"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 22"

    "Говядина тушеная высший сорт железная банка 250Г ГОСТ 32125-2013 Россия ООО "Старорусский мясной двор""

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 23"

    "Консервы мясные Каша гречневая с говядиной 250Г железная банка ООО "Старорусский мясной двор" Россия ГОСТ Р 55333- 2012"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 24"

    "Паштет печеночный с морковью ООО "Старорусский мясной двор" 100Г ламистерная банка ГОСТ Р 55336-2012"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 25"

    "Напиток безалкогольный газированный Черноголовка Лимонад Байкал 1.5Л 12ШТ ПЭТ ГОСТ 28188-2014 ООО "ПК"Аквалайф" Россия"

    Кол-во: 504.000

    "Позиция 26"

    "Консервы овощные резанные в томатном соусе 100Г ламистерная банка 20ШТ ГОСТ 18611-2013 ООО "Старорусский мясной двор" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 27"

    "Вода минеральная питьевая артезианская столовая гидрокарбонатная магниево-кальциевая Черноголовская слабогазированная 0.33Л 12ШТ стекло ООО "ПК"Аквалайф" ТУ 0131-001-45720714-01"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 28"

    "Вода минеральная питьевая артезианская столовая гидрокарбонатная магниево-кальциевая Черноголовская слабогазированная 1.5Л 6ШТ ПЭТ ООО "ПК"Аквалайф" ТУ 0131-001-45720714-01"

    Кол-во: 840.000

    "Позиция 29"

    "Сухари Хрустец со вкусом сметана с зеленью 0.035КГ 70ШТ флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 30"

    "Сухари Хрустец со вкусом холодец с хреном 0.035КГ 70ШТ флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 31"

    "Сухари Хрустец со вкусом краба 0.08КГ 30ШТ флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Арахис жареный соленый Fishka со вкусом сыра 50Г флоу-пак Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 33"

    "Чипсы картофельные Fry's со вкусом сметаны с зеленью 70Г фольгированный пакет 24ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 34"

    "Чипсы картофельные Fry's со вкусом бекона 70Г фольгированный пакет 24ШТ Глобал Снек Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 35"

    "Семечки подсолнечника Раздолье черные особой обжарки дой-пак 250Г 12ШТ"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 36"

    "Семечки подсолнечника соленые Раздолье черные особой обжарки дой-пак 250Г 12ШТ"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 37"

    "Чипсы мультизерновые Bon Giorno Калабрийский лук с твердым сыром 70Г фольгированный пакет"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 38"

    "Сухари Хрустец со вкусом красная икра 0.08КГ флоу-пак"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 39"

    "Сухари гренки Хрустец со вкусом телятины с аджикой 0.08КГ фольгированный пакет"

    Кол-во: 30.000

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