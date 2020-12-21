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    Главная / Торги / Поставка специй, приправ для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка специй, приправ для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172781Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172781

    Наименование закупки

    Поставка специй, приправ для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 14:50

    Документация процедуры

    Договор_ЕП_КИМ.doc

    Задание_заказчика_специи__приправы_Ямальское_УООП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 85146 7-00-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    gkz@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Снегирева Ирина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специй, приправ для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172781Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специй, приправ для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    474 160,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Склад Российская Федерация, 629740, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, Ямбургское ГКМ - продовольственный склад «ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лавровый лист Перчес 10Г"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 2"

    "Кислота лимонная Перчес 15Г"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Кислота лимонная Айдиго 1300Г"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 4"

    "Приправа Перец красный молотый Перчес 15Г пакет"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 5"

    "Приправа Перец черный молотый Перчес 10Г пакет"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 6"

    "Приправа Перец черный молотый Перчес 700Г банка"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 7"

    "Приправа Перец красный молотый Айдиго 700Г"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 8"

    "Приправа петрушка Перчес 7Г пакет"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 9"

    "Приправа для курицы Перчес 15Г пакет"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 10"

    "Приправа для моркови Перчес 15Г пакет"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 11"

    "Приправа для мяса Перчес 15Г пакет"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 12"

    "Приправа для плова Перчес 15Г пакет"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 13"

    "Приправа для рыбы Перчес 15Г пакет"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 14"

    "Приправа универсальная Перчес 15Г пакет"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 15"

    "Приправа Чеснок сушеный Перчес 10Г пакет"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 16"

    "Приправа укроп Перчес 7Г пакет"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 17"

    "Порошок горчичный Айдиго 155Г"

    Кол-во: 1512.000

    "Позиция 18"

    "Крахмал картофельный Айдиго 250Г"

    Кол-во: 1224.000

    "Позиция 19"

    "Ванилин Айдиго 1000Г"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 20"

    "Желатин пищевой Айдиго 800Г"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Желатин пищевой Айдиго 20Г"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 22"

    "Какао-порошок Перчес 100Г"

    Кол-во: 1100.000

    "Позиция 23"

    "Приправа Корица молотая Айдиго 20Г пакет"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 24"

    "Приправа имбирь молотый Айдиго 15Г пакет"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 25"

    "Разрыхлитель Перчес 15Г"

    Кол-во: 400.000

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