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    Главная / Торги / Поставка плитки тротуарной в количестве 510 м2 для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Поставка плитки тротуарной в количестве 510 м2 для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172670Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172670

    Наименование закупки

    Поставка плитки тротуарной в количестве 510 м2 для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 16:49

    Документация процедуры

    ТЗ_на_плитку_тротуарную.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-51-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    vyazovikova@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вязовикова Надежда Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плитки тротуарной в количестве 510 м2 для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 14:00 GMT +322.12.2020 14:0022.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172670Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плитки тротуарной в количестве 510 м2 для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Начальная цена

    1 201 050,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, РФ, город Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Товара до объекта Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плитка тротуарная Б1. Ф6 Старый город коллекция "Искусственный камень" рельефная 260х160, 160х160, 160х100ММ шунгит 3ШТ"

    Кол-во: 510.000

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