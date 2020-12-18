Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (торг-12), при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД). В стоимость товара входит его доставка до склада Покупателя по адресу: 108824, РФ, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»