Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента оказания услуг на основании Акта об оказании услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем, и надлежащим образом оформленных счетов-фактур и счета Исполнителя