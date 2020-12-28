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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172540Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172540

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 11:08

    Документация процедуры

    Задание_заказчика.xlsx

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 86545 4-76-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    kavkazgaztorg@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сливкова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172540Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    29 318,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, улица Восточная, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента оказания услуг на основании Акта об оказании услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем, и надлежащим образом оформленных счетов-фактур и счета Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение дератизации Уничтожение грызунов"

    Кол-во: 11204.400

    "Позиция 2"

    "Проведение дезинсекции Уничтожение насекомых"

    Кол-во: 3734.800

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