Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка термометров и термопреобразователей (20211977)

    ТГСтаврополь Поставка термометров и термопреобразователей (20211977)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172487Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172487

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка термометров и термопреобразователей (20211977)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 22:14

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка термометров и термопреобразователей (20211977)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172487Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка термометров и термопреобразователей (20211977)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометр точных измерений МТИ-1246 0.6 0-10МПА"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Манометр технический радиальный МТП-1М-25 2.5 0-25КГС/СМ2"

    Кол-во: 61.000

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь сопротивления -60...+500ГРАД ЦЕЛЬС М20х1.5 РГАЖ 2.821.012.02 ТУ ТСП012.02В-Оп-100П-A-4-1-250-10-Н-М20х1.5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Термопреобразователь сопротивления -60...+500ГРАД ЦЕЛЬС М20х1.5 РГАЖ 2.821.012.02 ТУ ТСП012.02-Оп(F3)-100П-А-4-1-100-8-Н-М20х1.5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь сопротивления -50...+200ГРАД ЦЕЛЬС IP65 Exd ТУ 4227-062-13282997-04 ТПУ 0304-Exd-М2Н-И1П-A2ExdВИ+К13(IP65)-(t2570 C3)-(-50+200)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Термопреобразователь сопротивления Pt100 0...+200ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4211-003-12580824-2001 ТСПУМетран-276-02-Pt100-80/120-0.5-Н10-(0+200)-4/20-Т3(-10+)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Термометр контактный ТК-5.04 -40...+600ГРАД ЦЕЛЬС 1 с зондом поверхностным изогнутым ЗПИ.300 ТУ 4211-028-42290839-2004"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Термометр для испытания нефтепродуктов ТИН-10-8 +38.6...+41.4ГРАД ЦЕЛЬС 0.05ГРАД ЦЕЛЬС 300ММ ОАО "Термоприбор" Россия ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Термометр для испытания нефтепродуктов ТИН-10-3 +48.6...+51.4ГРАД ЦЕЛЬС 0.05ГРАД ЦЕЛЬС 300ММ ОАО "Термоприбор" Россия ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Термопреобразователь сопротивления 100П -60...+500ГРАД ЦЕЛЬС М20х1.5 РГАЖ2.821.012.02 ТУ ТСП012.02-Оп(F3)-100П-A-4-1-80-10-Н-М20х1.5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 8.000

    Позвонить