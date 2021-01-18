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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка материалов для хозяйственных нужд
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 18:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 918 980-98-38
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.fedunets@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федунец Светлана Борисовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для хозяйственных нужд
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172283Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для хозяйственных нужд
Начальная цена
1 611 837,11
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Управление МТС и К, 353231, Краснодарский край, Северский р-н, пгт. Ильский, ул. Нефтяников, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 и с 20 по 30 число месяца. Поставка осуществляется за счет средств и сил поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 360.000
Кол-во: 2120.000
Кол-во: 1132.000
Кол-во: 1732.000
Кол-во: 375.000
Кол-во: 2360.000
Кол-во: 1000.000
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