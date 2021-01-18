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    Главная / Торги / Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172283Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172283

    Наименование закупки

    Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 18:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.fedunets@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федунец Светлана Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172283Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для хозяйственных нужд

    Начальная цена

    1 611 837,11

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Управление МТС и К, 353231, Краснодарский край, Северский р-н, пгт. Ильский, ул. Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 и с 20 по 30 число месяца. Поставка осуществляется за счет средств и сил поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная ZEWA Deluxe трехслойная 20.7М 8РУЛ/УПАК"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 2"

    "Бумага туалетная ZEWA Deluxe трехслойная 20.7М 8РУЛ/УПАК"

    Кол-во: 2120.000

    "Позиция 3"

    "Бумага туалетная Мягкий знак Flowers двухслойная белая 100% целлюлоза 21.88М 12.5х9.6СМ 8ШТ"

    Кол-во: 1132.000

    "Позиция 4"

    "Бумага туалетная Мягкий знак Kleo Ultra трехслойная белая 100% целлюлоза 18М 12.5х9.6СМ 144ЛИСТ 4ШТ"

    Кол-во: 1732.000

    "Позиция 5"

    "Бумага туалетная Мягкий знак Облака мега двухслойная белая 100% целлюлоза 16.25М 12.5х9.6СМ 130ЛИСТ 24ШТ"

    Кол-во: 375.000

    "Позиция 6"

    "Бумага туалетная в рулонах Мягкий знак однослойная белая 9.5СМ 54М"

    Кол-во: 2360.000

    "Позиция 7"

    "Бумага туалетная Zewa Плюс двухслойная 23М белый 9.5х12.5СМ"

    Кол-во: 1000.000

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