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    Главная / Торги / Поставка хозяйственно-бытовых и расходных материалов для ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (25)

    Поставка хозяйственно-бытовых и расходных материалов для ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (25)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172043Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    172043

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственно-бытовых и расходных материалов для ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (25)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 14:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4012 61-64-86

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    i.eliseeva@kld.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Елисеева Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственно-бытовых и расходных материалов для ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (25)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.01.2021 09:00 GMT +315.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 172043Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственно-бытовых и расходных материалов для ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (25)

    Начальная цена

    384 271,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, до дверей складаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика ( до дверей склада) организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор колец стопорных Сибртех 3-32ММ 300ШТ 47600"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Набор колец стопорных Сибртех 1.5-22ММ 300ШТ 47601"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Шплинт разводной 10х160ММ оцинкованный DIN 94/ISO 1234"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Шплинт разводной 13х160ММ оцинкованный DIN 94/ISO 1234"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Комплект крепежный набор шплинтов Сибртех 1.6х25, 2.3х25, 2.3х38, 3.1х32, 3.1х50, 4х63ММ 555 предметов 47604"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Быстроразъёмное соединение для шланга высокого давления Леотек 3 Розетка BRS 3/8 BSP ISOA Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Быстроразъёмное соединение для шланга высокого давления Леотек Ниппель BRS 3/8 BSP ISOA Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Рукав высокого давления Леотек DIN 2SN-10-330-100 000-BSP (Ш) 3/8//0-BSP (Ш) 3/8//0 в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Оргстекло 4ММ 2050х3050ММ бесцветное ООО "Акрима" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Ведро мусорное корзина Kimberly Clark 8975 сталь серебристое 43Л 64.9х35х24.1СМ с крышкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Ведро мусорное прямоугольное Luscan Professional нержавеющая сталь серебристое 25Л 30х21.5х40СМ с крышкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Корзина для бумаг сетчатая Attache металлическая прямоугольная черная 35.5СМ 26.8СМ 17Л"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Пресс-масленка ниппель Н2 угловая 45ГРАД Pressol М10х1 15113140"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Пресс-масленка ниппель Н2 угловая 45ГРАД Pressol М8х1 15109 140"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Пресс-масленка ниппель Н2 угловая 45ГРАД Pressol М6х1 15107140"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Пресс-масленка ниппель Н1 прямая Pressol М10х1 15013"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Пресс-масленка ниппель Н1 прямая Pressol М8х1 15009"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Пресс-масленка ниппель Н1 прямая Pressol М6х1 15007"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Урна для мусора Kimberly Clark Professional 43Л сталь нержавеющая серебристый 649x350x241 с крышкой 8975 Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Контейнер Luscan Professional 25Л сталь нержавеющая серебристый 300x215x540 с крышкой"

    Кол-во: 2.000

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