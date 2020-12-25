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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 14:3025.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 171851Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    171851

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 09:43

    Документация процедуры

    Договор_КИМ_СИЗ.docx

    Спецификация_КИМ_СИЗ.xlsx

    Задание_Заказчика..xlsx

    Приложение_Список_документов_к_договору.PDF

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-68-73

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Goncharova-GG@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Галина Гениевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 14:30 GMT +325.12.2020 14:3025.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 171851Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также регистрационное удостовирение и копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения). После подтверждения ценового заказа обеими сторонами на Торговом портале закупок малого объема, Поставщик обязуется предоставить перечень документов указанных в Приложении для заключения договора. "Срок поставки: До 28.02.2021. Договор вступает в силу с момента получения подписанного договора Стороной, направившей оферту, и действует до полного выполнения обязательств по расчетам. Обязательства по поставке должны быть выполнены в соответствии с условиями договора, в сроки, указанные в Спецификации (приложение к договору) грузополучателю, указанному Покупателем, одной партией.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект одноразовой одежды изолирующий Каспер для защиты от биологических и химических загрязнений комбинезон на молнии с капюшоном нетканый материал L/XL/XXL ТУ 32.50.50-001-10713586-2020 ООО ТД "Артекс" Россия"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 2"

    "Экран защитный для лица многоразовый Стандарт ПЭТ прозрачный 250х320ММ ООО "Фабрика" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Респиратор маска Эйр Сейф 305 NR с клапаном KN95 спанбонд/мельтблаун FFP3 ООО "Медицинские Маски" Россия"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 4"

    "Пакет упаковочный Zip-Lock полиэстр 100% прозрачный 400х600ММ ООО "Упактехнологии" Россия"

    Кол-во: 5317.000

    "Позиция 5"

    "Хладоэлемент к термоконтейнеру МХД-1 МХД-1 многоразовый №1 Термо-Конт МК Россия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Контейнер медицинский емкость для медицинских отходов класса Б/В 1000МЛ полимер нестерильный ЗАО "Олданс" Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Термоконтейнер Т24 для транспортировки и временного хранения медицинских препаратов/ биологических материалов и другой термочувствительной продукции 24Л ООО "Техник" Россия"

    Кол-во: 10.000

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