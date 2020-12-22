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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 171782Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    171782

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 22:00

    Документация процедуры

    Согласие_обработки.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Особые_условия.docx

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 08:00 GMT +322.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 171782Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Начальная цена

    839 878,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 15 рабочих дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая Кама 202 215/75R17.5 124/123 L ТL всесезонная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Рычаг подвески верхний левый 2217-2904101 ГАЗ с осью и сайлентблоками в сборе"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Рычаг подвески верхний правый 2217-290410 ГАЗ в сборе"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Опора шаровая нижняя ГАЗ 2217-2904314-10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть Опора шаровая верхняя ГАЗ-2217 2217-2904414-10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр масляный 3105-1017010 ГАЗ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть автотранспорта . Радиатор водяной ГАЗ 3302-1301010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть автотранспорта . Наконечник рулевой тяги ГАЗ 3302-3414056"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Тяга рулевая продольная ГАЗ 3302-3414010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть автотранспорта . Колодка тормоза переднего ГАЗ 2217-3501170"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть автотранспорта . Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ106-10 (ТМ106-3808000-10) ЗМЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр топливный KF-ФТ.02.0001 КАМАЗ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 13"

    "Запасная часть Фильтр влагоотделителя 4324102227"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр топливный со стаканом PL420X КАМАЗ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ 95х95х202ММ 7405-1017040-01"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 16"

    "Подогреватель предпусковой двигателя жидкостный Прамотроник 16ЖД-24 КАМАЗ 16gd-24.8106.000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр масляный 840-1012040-12 (М5302) КАМАЗ-ЕВРО, ЯМЗ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр воздушный 721-1109560-10/30 КАМАЗ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 19"

    "Тяга рулевая поперечная КамАЗ 4310-3414049"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Тяга сошки рулевого управления КАМАЗ ООО "НПО "Ростар" 4310-3414010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Ремкомплект ступицы передней КАМАЗ-43114, 43118 (7518- подшипник-1шт., 2007118-подшипник-1шт., 4310-3103079-шайба замковая-1шт., 4310-3103082-шайба загибочная) ТК Механик 01-31-145 М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Механизм рулевой КАМАЗ с ГУР 4310-3400020-03"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Колонка рулевого управления в сборе сталь КАМАЗ 5425-3444010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Вал карданный среднего моста КАМАЗ 43114-2205011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Вал карданный КАМАЗ 4310-2203011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Вал карданный КАМАЗ 43118-2203011-30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Запасная часть автотранспорта . Шкворень 2шт. 3302-3000100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Катушка зажигания 3032.3705000"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 29"

    "Радиатор ГАЗ 3221-8110060"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Фильтр воздушный GB-502M Валдай"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Рессора с шарниром передняя 3302-2902010 ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Рессора ГАЗ задняя 3221-2912010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Автошина для легковых автомобилей Hankook RW11 235/70 R16 109 T зимняя XL шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Автошина для легковых автомобилей Кама EURO LCV-520 185/75 R16 104/102 R зимняя шипованная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 35"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Nordman 7 245/70 R16 111 T зимняя шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Nordman 7 SUV 215/65 R16 102 T зимняя шипованная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Автошина для легковых автомобилей Goodyear UltraGrip Ice Arctic SUV XL D-Stud 225/55 R18 102 T зимняя XL шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Вал карданный 43118-2202011-10 КАМАЗ"

    Кол-во: 1.000

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