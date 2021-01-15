Условия договора

Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 1 (до дверей), адрес может измениться на г. Находка до дверей заказчика Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

100% предоплата доставку до адреса Заказчика (до дверей ) организует и оплачивает Поставщик. Печатные издания должны соответствовать году издания, и формату, указанному в комментарии к позициям