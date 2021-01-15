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    Главная / Торги / Поставка навигационной литературы и журналов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (46)

    Поставка навигационной литературы и журналов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (46)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 171678Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    171678

    Наименование закупки

    Поставка навигационной литературы и журналов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (46)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 14:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4012 61-64-86

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    i.eliseeva@kld.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Елисеева Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка навигационной литературы и журналов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (46)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.01.2021 09:00 GMT +315.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 171678Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка навигационной литературы и журналов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (46)

    Начальная цена

    70 002,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 1 (до дверей), адрес может измениться на г. Находка до дверей заказчика Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика (до дверей ) организует и оплачивает Поставщик. Печатные издания должны соответствовать году издания, и формату, указанному в комментарии к позициям

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кодекс внутреннего водного транспорта РФ 2020 год"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Журнал регистрации перехода на другое топливо А4 мягкая обложка книжная ориентация 60ЛИСТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Кодекс внутреннего водного транспорта РФ 2020 год"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Пособия и руководства морские Таблицы приливов. Том IV. Зарубежные воды. Тихий океан. № 6004 Управления навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Судовая литература книга Морской Астрономический Ежегодник Адм. № 9002 2019 год/2020 год"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Машинный журнал форма ЭД-1.2"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 7"

    "Судовой журнал форма Э-1в"

    Кол-во: 40.000

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