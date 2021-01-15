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Наименование закупки
Поставка навигационной литературы и журналов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (46)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.12.2020 14:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 4012 61-64-86
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
i.eliseeva@kld.gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елисеева Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка навигационной литературы и журналов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (46)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.01.2021 09:00 GMT +315.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 171678Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка навигационной литературы и журналов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (46)
Начальная цена
70 002,32
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 1 (до дверей), адрес может измениться на г. Находка до дверей заказчика Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата доставку до адреса Заказчика (до дверей ) организует и оплачивает Поставщик. Печатные издания должны соответствовать году издания, и формату, указанному в комментарии к позициям
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 40.000
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