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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка аптечек (20217512)

    ТГСтаврополь Поставка аптечек (20217512)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 170801Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    170801

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка аптечек (20217512)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 18:41

    Документация процедуры

    Аптечка_универсальная.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Комплектация_аптечек_для_оказания_первой_помощи.docx

    Аптечка_автомобильная.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка аптечек (20217512)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 170801Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка аптечек (20217512)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка в 2020г. за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечка автомобильная Апполо Авто футляр пластиковый ТУ 9398-042-42965160-2010 по приказу Минздравсоцразвития РФ №697н от 08.09.09"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Аптечка первой помощи работникам предприятий и учреждений Апполо 047 00П пластиковый шкаф ТУ 9398-047-42965160-2011"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 3"

    "Аптечка универсальная Апполо 260х250х60ММ пластиковый чемодан"

    Кол-во: 110.000

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