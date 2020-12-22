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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 170364Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    170364

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 22:00

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Согласие_обработки.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Особые_условия.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 170364Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Начальная цена

    172 314 054,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 15 рабочих дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное Mobil Super 3000 X1 5W40 20ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Масло дизельное Mobil Delvac MX 10W-40 канистра 20ЛИТР(ДМ³) Cummins C175D5e Cummins C275D5"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Масло трансмиссионное ZIC G-FF 75W85 4л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Масло трансмиссионное Gazpromneft ТСп-15К 10Л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Масло гидравлическое Mobil DTE 10 Excel 15 канистра 20Л; ДМ³"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Масло редукторное минеральное Mobil Mobilube HD 20Л 80W90"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Масло гидравлическое Gazpromneft ВМГЗ-60 бочка 205Л СТО 77820966-056-2017"

    Кол-во: 410.000

    "Позиция 8"

    "Жидкость для промывки системы охлаждения LAVR LN1103 430МЛ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 9"

    "Масло минеральное для промывки систем смазки автомобильных двигателей Лукойл Промывочное 4Л СТО 00148599-007-2008"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Жидкость тормозная Brake Fluid DOT-4 455Г ТУ 20.59.43-003-05526801-2017"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 11"

    "Масло трансмиссионное Mobil ATF 220 1Л"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 12"

    "Жидкость стеклоомывающая Arctic Line зимняя 5Л; ДМ³ -30ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 93.000

    "Позиция 13"

    "Масло моторное Лукойл Стандарт 10w30 СТО 00044434-002-2005 5ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 14"

    "Масло моторное полусинтетическое Лукойл Авангард 5W40 канистра 20Л;ДМ3"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Масло трансмиссионное ТМ5-18 85W90 GL-5"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 16"

    "Масло гидравлическое ВМГЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Масло моторное синтетическое Лукойл Genesis Armortech 5W40 SN/CF A3/B3 4Л;ДМ3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Смазка пластичная Luxoil Литол-24 5КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Антифриз Sintec LUX G12 красный 10КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 20"

    "Смазка пластичная Luxoil Шрус-4 0.4КГ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Масло компрессорное минеральное Comprag ScrewLub для винтовых компрессоров 10Л ISO 46 канистра"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Антифриз жидкость охлаждающая Old World Fleet Charge Coolant 50/50 розовый канистра 20Л -50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 320.000

    "Позиция 23"

    "Диэтиленгликоль марка А"

    Кол-во: 2070.000

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