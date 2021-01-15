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Наименование закупки
Поставка теплосантехнического оборудования филиалам ООО "Газпром переработка" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 16:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+81-260-98-8885 доб. 1418
Факс
--
Адрес электронной почты
KormakovSN@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормаков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка теплосантехнического оборудования филиалам ООО "Газпром переработка" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.01.2021 15:00 GMT +315.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 170164Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплосантехнического оборудования филиалам ООО "Газпром переработка" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Российская Федерация, Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 7.000
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