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    Главная / Торги / Поставка теплосантехнического оборудования филиалам ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Поставка теплосантехнического оборудования филиалам ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 170164Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    170164

    Наименование закупки

    Поставка теплосантехнического оборудования филиалам ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 16:55

    Документация процедуры

    Копия_21_Тепло_сантехнический_24.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +81-260-98-8885 доб. 1418

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KormakovSN@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормаков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка теплосантехнического оборудования филиалам ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.01.2021 15:00 GMT +315.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 170164Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплосантехнического оборудования филиалам ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Российская Федерация, Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный 100ММ 3М 01325"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный 100ММ 3М 01325"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный 100ММ 3М 01325"

    Кол-во: 7.000

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