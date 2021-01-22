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    Главная / Торги / Поставка материалов для ремонта стенда СППК для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Поставка материалов для ремонта стенда СППК для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 169241Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    169241

    Наименование закупки

    Поставка материалов для ремонта стенда СППК для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 13:49

    Документация процедуры

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Проект_договора.rar

    Особые_условия.docx

    Согласие_обработки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для ремонта стенда СППК для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.01.2021 10:00 GMT +322.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 169241Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для ремонта стенда СППК для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное МС-20"

    Кол-во: 0.095

    "Позиция 2"

    "Подшипник шариковый радиальный 6308-2Z 40x90x23ММ SKF"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Силикагель технический КСМГ сорт первый ГОСТ 3956-76"

    Кол-во: 875.000

    "Позиция 4"

    "Ремень приводной клиновой узкий Optibelt SK SPB 3750 резиновый SPB 3750ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Ремень приводной клиновой узкий Optibelt SK SPC 3150 резиновый SPC 3150ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь давления Метран-150TG5 (0...40МПа) 2G 2 1 A EM K12 0...40МПА М20х1.5 сталь 316 SST 4...20мА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Манометр сигнализирующий ДМ2010Сг У2 1.5 0-40КГС/СМ2 IP53 радиальное М20х1.5 100ММ алюминиевый сплав"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric NSX100N TM100D 100А IP40 690В 3P 50кА УХЛ4 LV429840 86х161х105ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Контактор TeSys D 3Р 115А 380В НО+НЗ зажим под винт LC1D115Q7 Schneider Electric"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный панельный для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Масло авиационное минеральное МС-20"

    Кол-во: 0.095

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