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    Главная / Торги / Поставка плат для ремонта АЩСУ ЭГПА

    Поставка плат для ремонта АЩСУ ЭГПА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 162795Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    162795

    Наименование закупки

    Поставка плат для ремонта АЩСУ ЭГПА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 15:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плат для ремонта АЩСУ ЭГПА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 08:30 GMT +324.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 162795Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плат для ремонта АЩСУ ЭГПА

    Начальная цена

    147 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607911, РФ, Нижегородская обл., с. Починки, КС-5, ЦРБ, региональный склад запчастейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора , согласованным в установленном порядке

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плата датчиков 1521-00-31-000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Плата измерения изоляции 1503.100.339u2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Плата управления 1503.110.360"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Плата управления тиристорами 1503.100.312.u3М3"

    Кол-во: 1.000

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