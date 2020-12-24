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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка плат для ремонта АЩСУ ЭГПА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.12.2020 15:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Почтовый адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Контактный телефон
+7 831 464-61-55
Факс
+7 831 464-61-55
Адрес электронной почты
S.Bespalov@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плат для ремонта АЩСУ ЭГПА
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 08:30 GMT +324.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 162795Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плат для ремонта АЩСУ ЭГПА
Начальная цена
147 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607911, РФ, Нижегородская обл., с. Починки, КС-5, ЦРБ, региональный склад запчастейРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора , согласованным в установленном порядке
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Наименование заказчика
Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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