СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 156206 Наименование закупки СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств» Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Организатор Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ

Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ Юридический адрес 420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57, Почтовый адрес 420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57 Контактный телефон +7 843 561-07-45 Факс -- Адрес электронной почты Dinar.Garayev@tattelecom.ru Ф.И.О. контактного лица Гараев Динар Газинурович Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Татарстан Республика Ключевые слова:

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