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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 13:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2020 09:00 GMT +325.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156206Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств»
Начальная цена
479 000,13
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, Форма обучения дистанционнаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
При отсутствии претензий Заказчик производит оплату за Услугу в течение 30 календарных дней после оказание Услуги и подписания акта выполненных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре. / Форма обучения дистанционная
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Кол-во: 1.000
Кол-во: 40.000
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