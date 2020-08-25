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    Главная / Торги / СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств»

    СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156206Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156206

    Наименование закупки

    СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 13:45

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_обучение.docx

    3._Инфокарта_запчасть__обучение.docx

    №331_Договор_обучение_тендер.docx

    Приложение_№_А_к_Заявке.docx

    400-СП-245_оказ_услуг_по_обуч.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2020 09:00 GMT +325.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156206Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СП-245 Оказание услуг по обучению: «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Контролер технического состояния транспортного средства» Обучение сотрудников по программе профессиональной переподготовки: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" с присвоением квалификации "Контролер технического состояния автотранспортных средств" (по приказу Минтранса РФ № 287) по Программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств»

    Начальная цена

    479 000,13

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Форма обучения дистанционнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    При отсутствии претензий Заказчик производит оплату за Услугу в течение 30 календарных дней после оказание Услуги и подписания акта выполненных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре. / Форма обучения дистанционная

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по обучению по программе "Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Услуги по обучению по программе «Контролёр технического состояния автотранспортных средств»"

    Кол-во: 40.000

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