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    Главная / Торги / Термопреобразователь ТПУ 0304 Exd.

    Термопреобразователь ТПУ 0304 Exd.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156188Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    156188

    Наименование закупки

    Термопреобразователь ТПУ 0304 Exd.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 12:53

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-22-23

    Адрес электронной почты

    Polkov.SM@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полков Сергей Михайлович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Термопреобразователь ТПУ 0304 Exd.

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156188Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156188Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Термопреобразователь ТПУ 0304 Exd.

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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