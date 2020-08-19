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Наименование закупки
Срочная потребность! Приобретение кабелей для Источников бесперебойного питания. Иркутский филиал ПАО Ростелеком
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 13:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
(3952) 25-37-32
Факс
Адрес электронной почты
sergej.kondratev@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьев Сергей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Срочная потребность! Приобретение кабелей для Источников бесперебойного питания. Иркутский филиал ПАО Ростелеком
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 05:00 GMT +319.08.2020 05:0019.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156186Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Срочная потребность! Приобретение кабелей для Источников бесперебойного питания. Иркутский филиал ПАО Ростелеком
Начальная цена
90 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бирюсинская, 27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет 100% в течении 7 к.д. с даты получения товара на склад Покупателя по Адресу поставки и подписание ТОРГ-12 (УПД)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 300.000
Кол-во: 150.000
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