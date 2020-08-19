Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Срочная потребность! Приобретение кабелей для Источников бесперебойного питания. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Срочная потребность! Приобретение кабелей для Источников бесперебойного питания. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 05:0019.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156186Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156186

    Наименование закупки

    Срочная потребность! Приобретение кабелей для Источников бесперебойного питания. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 13:31

    Документация процедуры

    Иркутский_филиал.doc

    Техническое_задание_1017.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3952) 25-37-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    sergej.kondratev@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Сергей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочная потребность! Приобретение кабелей для Источников бесперебойного питания. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 05:00 GMT +319.08.2020 05:0019.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156186Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочная потребность! Приобретение кабелей для Источников бесперебойного питания. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    90 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бирюсинская, 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет 100% в течении 7 к.д. с даты получения товара на склад Покупателя по Адресу поставки и подписание ТОРГ-12 (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1. Кабель Hyperline Cabling Systems PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK 34896 1.8м IEC 320 C13 IEC 320 C14 3 0.75мм2"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "2. Кабель DEXP CEE 7/7 - IEC 320 C13"

    Кол-во: 150.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Ценовой запрос № 262399
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород"
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий...
    262399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    267 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 263565
    Красноярский филиал. Расходомер электромагнитный РМ-5-Т-И 25-В-ИСП1-0-0-0-ФЛ-0-0 25мм, Блок питания универсальный импульсный БП-3А-Г 3А 12В
    Красноярский филиал. Расходомер электромагнитный РМ-5-Т-И 25-В-ИСП1-0-0-0-ФЛ-0-0 25мм, Блок...
    263565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77248
    Power supply Phoenix contact Quint-PS-100-240AC, седло затвора KEYSTONE F14/16 DN125мм 206-050 -014-021 AZ-02 ( Сатурн,21)
    Power supply Phoenix contact Quint-PS-100-240AC, седло затвора KEYSTONE F14/16 DN125мм 206-050...
    77248
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    232 164
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78152
    Power supply Phoenix contact Quint-PS-100-240AC, седло затвора KEYSTONE F14/16 DN125мм 206-050 -014-021 AZ-02 ( Сатурн,21)
    Power supply Phoenix contact Quint-PS-100-240AC, седло затвора KEYSTONE F14/16 DN125мм 206-050...
    78152
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    180 197
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78824
    Поставка источника бесперебойного питания и модуля SFP для нужд ООО "Газпром энерго"
    Поставка источника бесперебойного питания и модуля SFP для нужд ООО "Газпром энерго"
    78824
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 12:30(GMT+03:00)
    905 916
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 79418
    Поставка источника бесперебойного питания и модуля SFP для нужд ООО "Газпром энерго"
    Поставка источника бесперебойного питания и модуля SFP для нужд ООО "Газпром энерго"
    79418
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    588 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 79909
    ТГСтаврополь Поставка запасных частей ИУС (20198713)
    ТГСтаврополь Поставка запасных частей ИУС (20198713)
    79909
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    449 783
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ОАО "КОМКОР"
    Ценовой запрос № 80309
    Источники бесперебойного питания
    Источники бесперебойного питания
    80309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить