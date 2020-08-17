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    Поставка строительных материалов (бетон, террасная доска, профиль)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 18:5017.08.2020 18:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156181Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156181

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов (бетон, террасная доска, профиль)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 12:53

    Документация процедуры

    Проект_договора_(напольное_покрытие_из_террасной_доски.doc

    _Приложение_№_2_к_Договору.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-05-74

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    DS.Kirpichev@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирпичев Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов (бетон, террасная доска, профиль)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 18:50 GMT +317.08.2020 18:5017.08.2020 18:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156181Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов (бетон, террасная доска, профиль)

    Начальная цена

    732 073,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, улица Геологов, 15-АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Террасная доска Savewood SW Padus ДПК 155х25х4000/6000ММММ"

    Кол-во: 710.000

    "Позиция 2"

    "Профиль крепежный стартовый Savewood SW Padus ДПК 30х25х4000ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Заглушка Savewood SW Padus ДПК 11х8.5х4000ММ"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 4"

    "Прокладка подушка резиновая 100х100х4ММ для монтажа Savewood"

    Кол-во: 3350.000

    "Позиция 5"

    "Профиль крепежный универсальный усиленный Savewood лага монтажная ДПК 50х40х4000ММ темно-коричневый"

    Кол-во: 1600.000

    "Позиция 6"

    "Раствор строительный цементно-песчаный М-150 с гидрофобизирующими добавками Спецбетон ГОСТ 7473-2010"

    Кол-во: 5.500

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