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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка строительных материалов (бетон, террасная доска, профиль)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 12:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-05-74
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
DS.Kirpichev@cty.ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирпичев Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов (бетон, террасная доска, профиль)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 18:50 GMT +317.08.2020 18:5017.08.2020 18:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156181Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов (бетон, террасная доска, профиль)
Начальная цена
732 073,73
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, улица Геологов, 15-АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 710.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 96.000
Кол-во: 3350.000
Кол-во: 1600.000
Кол-во: 5.500
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