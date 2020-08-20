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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка щебня и песка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 12:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-38-47
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
l.lipatova@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Липатова Лариса Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня и песка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 08:00 GMT +320.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156177Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня и песка
Начальная цена
31 666,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область,Оренбургская область, Согласно спецификации: Поз:1-2 - Ульяновская обл., Павловский район, в 10,2 км юго-западнее р/п Павловка; Поз:3 - Оренбургская обл., Северный район, Авт М-5, 1215 км.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Самара"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Кол-во: 380.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 75.000
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