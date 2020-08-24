Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка моющих и чистящих средств

    Поставка моющих и чистящих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156168Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156168

    Наименование закупки

    Поставка моющих и чистящих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 13:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ШАХУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    Почтовый адрес

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Контактный телефон

    +7 83152 2-45-40

    Факс

    +7 83152 2-42-52

    Адрес электронной почты

    uristcrb@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коновалова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих и чистящих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 09:00 GMT +324.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156168Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих и чистящих средств

    Начальная цена

    44 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара Покупателем осуществляется в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи составленного на основании счета, товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок стиральный Тринатрий фосфат 1КГ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Мыло туалетное 100Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Полотенце бумажное Лайма Z-сложения 230x230ММ 200ЛИСТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс Сода 3 эффект 0.48КГ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Бумага туалетная перфорированная в рулоне Сыктывкарская однослойная 56М"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Средство чистящее гель Санитарный для удаления ржавчины и известкового налета 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 100.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Ценовой запрос № 263781
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    263781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    209 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 263800
    Поставка автохимии для технического облуживания автотранспорта г.Москва г.Сочи г.Санкт-Петербург
    Поставка автохимии для технического облуживания автотранспорта г.Москва г.Сочи...
    263800
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Молния Ямал
    Ценовой запрос № 263782
    Поставка профессионального моющего средства для нужд ООО "Молния Ямал" (по заявкам)
    Поставка профессионального моющего средства для нужд ООО "Молния Ямал" (по заявкам)
    263782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 262921
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на предприятиях общественного питания филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на...
    262921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    677 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ГКУЗ НО ССП
    Ценовой запрос № 77481
    Бытовая химия 3
    Бытовая химия 3
    77481
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    123 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Ценовой запрос № 77964
    чистящее средство
    чистящее средство
    77964
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить