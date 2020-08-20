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    Главная / Торги / Поставка канцелярских и бытовых принадлежностей для нужд ООО "Газпром недра"

    Поставка канцелярских и бытовых принадлежностей для нужд ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156163Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156163

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских и бытовых принадлежностей для нужд ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:36

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 775-95-75

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    g.isayan@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исаян Григорий Ваганович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских и бытовых принадлежностей для нужд ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156163Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских и бытовых принадлежностей для нужд ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    115 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, ул. Новочеремушкинская, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 10 дней с момента заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часы песочные Магнитный антистресс 160х75ММММ боросиликатное стекло, магнитный порошок, натуральное дерево черные ИДУЗ0051001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Замок электронный биометрическй 508 DPI со сканером отпечатка пальца ИДУЗ0051003"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Устройство зарядное в наборе с шариковой ручкой ИДУЗ0051002 автомобильное 8000МА.Ч"

    Кол-во: 10.000

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