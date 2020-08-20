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    Главная / Торги / моющие средства

    моющие средства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156159Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156159

    Наименование закупки

    моющие средства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 12:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Психиатрическая больница № 2 г.Нижнего Новгорода"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Юридический адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    Почтовый адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Контактный телефон

    +7 831 282-33-20 доб. 3

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakazpb2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минаев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Моющие средства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156159Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моющие средства

    Начальная цена

    50 616,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней д.28 складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 банковских дней после поставки транспортом Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Адрес местонахождения

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сода кальцинированная Марка А ГОСТ 5100-85 ТМ "Сода" 25КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Отбеливатель БОС-плюс 600Г"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 3"

    "Порошок стиральный универсальный Лотос для всех типов стирки 20КГ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Порошок стиральный Тайд автомат 0.45КГ"

    Кол-во: 190.000

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