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    Главная / Торги / Сырье и расходные материалы для ремонта радиоапаратуры для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Сырье и расходные материалы для ремонта радиоапаратуры для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156156Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156156

    Наименование закупки

    Сырье и расходные материалы для ремонта радиоапаратуры для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 13:52

    Документация процедуры

    Потребности_ГПП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-51

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    saroeg.al.kuznetsov@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сырье и расходные материалы для ремонта радиоапаратуры для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2020 10:00 GMT +325.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156156Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сырье и расходные материалы для ремонта радиоапаратуры для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    2 103 099,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6 км. филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпроморгэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 45 рабочих дней после получения Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смола эпоксидная DWH 745 cpl Diamant"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 2"

    "Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 Применение: в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков (ОПК) ГОСТ 10587-84 ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" Россия"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 3"

    "Отвердитель ИЗУР №021 для лакокрасочного покрытия 0.2КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Жидкость (изопропиловый спирт) 10ЛИТР(ДМ³) промывочная СТО 57285790-001-2011 ЗАО "Завод синтетического спирта""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Компаунд на основе полиэфирных смол ЭЗК-6 1000Г (без кварца и слюды, состав: смола ЭД-20) ГОСТ 10587-84"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Трубка силиконовая медицинская 12х2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг 6/3 черная"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 8"

    "Герметик силиконовый уксусный Loctite SI 595 CL бесцветный 315МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Бензин-растворитель Нефрас С2 80/120 10ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Фиксатор резьбы долговременный Mannol 9927 Fix-Gewinde 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Очиститель контактов на масляной основе Kontakt 60 400МЛ 11136"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Очиститель контактов аэрозоль Kontakt 60 400МЛ красный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Очиститель пневматический спрей Defender CLN30805 400МЛ для очистки оргтехники баллон со сжатым воздухом"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Трубка термоусадочная КВТ ТУТнг 4/2 черный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Трубка 4х1.5ММ силикон"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг 8/4 черная"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Смазка универсальная WD-40 400МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Трубка термоусадочная КВТ ТУТнг-3/1.5 черный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг 6/3 черная"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Трубка термоусадочная КВТ ТУТнг-2/1 черный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "Клей моментальный Монолит 3Г 403-001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Припой оловянно-свинцовый FIT ПОС 61 40х10х40ММ серебристый 10Г 60581 ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Припой оловянно-свинцовый с канифолью FIT ПОС 61 проволока 30х10х30х30ММ серебристый 60586 ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Хомут-стяжка кабельный 2.5х100ММ нейлон черный 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Трубка силиконовая 8х1.5"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Трубка 10/14 2ММ силиконовая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 27"

    "Компаунд силиконовый Sylgard 184 22KG-KIT 1000Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Трубка термоусадочная ИЭК ТУТнг 20/10 черная UDRS-D20-100-K020 100М"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 29"

    "Отвердитель ИЗУР-021 80Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Флюс для пайки меди спирто-ацетоновый ЛТИ-120 20МЛ (с кисточкой)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 31"

    "Кислота паяльная Rexant 500МЛ"

    Кол-во: 1.000

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