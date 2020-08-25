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Наименование закупки
Сырье и расходные материалы для ремонта радиоапаратуры для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 13:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 8452 30-60-51
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
saroeg.al.kuznetsov@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Алексей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
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Сырье и расходные материалы для ремонта радиоапаратуры для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2020 10:00 GMT +325.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156156Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сырье и расходные материалы для ремонта радиоапаратуры для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
2 103 099,49
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6 км. филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпроморгэнергогаз"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 45 рабочих дней после получения Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.010
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
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