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    Главная / Торги / Поставка антисептических и дезинфицирующих препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Поставка антисептических и дезинфицирующих препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156154Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156154

    Наименование закупки

    Поставка антисептических и дезинфицирующих препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:24

    Документация процедуры

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Договор_КИМ_антисеп..docx

    Спецификация_антисеп.xlsx

    Задание__Заказчика_антисептики.xlsx

    Приложение____Список_документов_к_договору.PDF

    Дезсредства_и_кожный_антисептик.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-68-73

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Goncharova-GG@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Галина Гениевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка антисептических и дезинфицирующих препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156154Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка антисептических и дезинфицирующих препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Начальная цена

    993 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения). Срок поставки: До 15.09.2020 г., с момента подписания договора Стороной, направившей оферту Поставка должна осуществляться отдельными партиями, по заявкам Покупателя, в течении 5 календарных дней, с момента заявки. Способ уведомления о заявке - электронная почта Поставщика и письменное уведомление.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство антисептическое Экобриз жидкость 1000МЛ"

    Кол-во: 1400.000

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее Хлормисепт-Р таблетки общая дезинфекция туба 370ШТ"

    Кол-во: 435.000

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