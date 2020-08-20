Поставка антисептических и дезинфицирующих препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения). Срок поставки: До 15.09.2020 г., с момента подписания договора Стороной, направившей оферту Поставка должна осуществляться отдельными партиями, по заявкам Покупателя, в течении 5 календарных дней, с момента заявки. Способ уведомления о заявке - электронная почта Поставщика и письменное уведомление.