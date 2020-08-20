Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Корректор жидкость (штрих) 20МЛ

    Корректор жидкость (штрих) 20МЛ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156153Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156153

    Наименование закупки

    Корректор жидкость (штрих) 20МЛ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГАГИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    Почтовый адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Контактный телефон

    +7 83195 2-15-04

    Факс

    +7 83195 2-16-07

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.gag.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галина Петрушова Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Корректор жидкость (штрих) 20МЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 07:00 GMT +320.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156153Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Корректор жидкость (штрих) 20МЛ

    Начальная цена

    1 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607870, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с.Гагино, ул.Ленина, д.44Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 5 рабочих дней с момента доставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корректор жидкость (штрих) Attache 20МЛ быстросохнущая основа 10017"

    Кол-во: 20.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264006
    Поставка мобильных роллерных стендов
    Поставка мобильных роллерных стендов
    264006
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 263548
    Поставка мобильных роллерных стендов 300х200 см.
    Поставка мобильных роллерных стендов 300х200 см.
    263548
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 261026
    Поставка электротехнической продукции для нужд Тюменского Экспериментального завода
    Поставка электротехнической продукции для нужд Тюменского Экспериментального завода
    261026
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 262459
    Поставка товара -Набор имитаторов ВВ ТАКТИКА-10С
    Поставка товара -Набор имитаторов ВВ ТАКТИКА-10С
    262459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 76880
    Поставка табличек
    Поставка табличек
    76880
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    25 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 76942
    Поставка стендов информационных для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями спецификации)
    Поставка стендов информационных для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с...
    76942
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    175 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 77325
    Поставка вывесок и табличек для отделения
    Поставка вывесок и табличек для отделения
    77325
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    30 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить