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Наименование закупки
Бытовая техника для Сасовского отделения Воронежского ЦОВД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 13:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1180
Факс
Адрес электронной почты
30123@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мамонов Юрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бытовая техника для Сасовского отделения Воронежского ЦОВД
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2020 12:00 GMT +325.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156152Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бытовая техника для Сасовского отделения Воронежского ЦОВД
Начальная цена
72 500,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Воронежская область, 391432, Рязанская обл., г. Сасово, ул Авиагородок, д.42, Сасовское отделение Воронежского центра ОВДРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Поставка в течение 20 календарных дней со дня подписания договора. Оплата в течение 10 рабочих дней со дня подписания товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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