Условия договора

Оренбургская область, УМТСиК ООО"Газпром добыча Оренбург", 460027, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Донгузская, 34. Доставка за счет поставщика и входит в стоимость продукции. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.