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    Главная / Торги / Закупка электроматериалов для Саратова.

    Закупка электроматериалов для Саратова.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156146Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156146

    Наименование закупки

    Закупка электроматериалов для Саратова.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 10:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8452)26-50-11

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    tatyana.balovneva@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баловнева Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка электроматериалов для Саратова.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 13:00 GMT +318.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156146Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электроматериалов для Саратова.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Г. Саратов, поселок Дубки складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% после поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим электрический изолированный контактный, крокодил AG-029 51мм 10А"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Зажим электрический изолированный контактный, крокодил AG-029 51мм 10Апер"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 3"

    "Адаптер сетевой AC/DC GS06E-1P1J 100...240В/5В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Преобразователь напряжения AC/DC ES18E12-120 100...240В 12В"

    Кол-во: 3.000

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