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    Главная / Торги / Бумага для заметок с клеевым краем 75*75мм

    Бумага для заметок с клеевым краем 75*75мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156145Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156145

    Наименование закупки

    Бумага для заметок с клеевым краем 75*75мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 10:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГАГИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    Почтовый адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Контактный телефон

    +7 83195 2-15-04

    Факс

    +7 83195 2-16-07

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.gag.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галина Петрушова Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бумага для заметок с клеевым краем 75*75мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 07:00 GMT +320.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156145Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага для заметок с клеевым краем 75*75мм

    Начальная цена

    418,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607870, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с.Гагино, ул.Ленина, д.44Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 5 рабочих дней с момента доставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок для записей OfficeSpace 90x90x50ММ белый кубик"

    Кол-во: 10.000

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