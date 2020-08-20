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Наименование закупки
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR13N9S8/4 DDR3 - 4ГБ 1333, DIMM, Ret
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 10:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Контактный телефон
+7 831 417-77-90
Факс
Адрес электронной почты
monev@ya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Теплицкая Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR13N9S8/4 DDR3 - 4ГБ 1333, DIMM, Ret
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156144Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR13N9S8/4 DDR3 - 4ГБ 1333, DIMM, Ret
Начальная цена
55 536,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "СККБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Кол-во: 2.000
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