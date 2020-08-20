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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Хозяйственные товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 11:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, улица Гагарина, 21
Почтовый адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, улица Гагарина, 21
Контактный телефон
+7 8313 26-69-80
Факс
Адрес электронной почты
ivanova-dht@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казикина Мария Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственные товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156143Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственные товары
Начальная цена
58 026,89
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область г. Дзержинск ул. Гагарина 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 15 дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 56" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
Все закупки и тендеры ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 56" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
Адрес местонахождения
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, улица Гагарина, 21
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
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