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    Главная / Торги / Хозяйственные товары

    Хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156143Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156143

    Наименование закупки

    Хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:44

    Документация процедуры

    Техническое_задание_(хоз.тов).docx

    Договор_№_2-П4-2020.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 56" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
    Все закупки и тендеры ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 56" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

    Юридический адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, улица Гагарина, 21

    Почтовый адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, улица Гагарина, 21

    Контактный телефон

    +7 8313 26-69-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    ivanova-dht@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казикина Мария Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156143Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    58 026,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область г. Дзержинск ул. Гагарина 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 15 дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 56" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
    Все закупки и тендеры ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 56" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

    Адрес местонахождения

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, улица Гагарина, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло туалетное Детское 100Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее порошок Биолан 0.4КГ ОАО «Нэфис косметикс» Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее Сульфохлорантин-Д упаковка 0.8КГ 1ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Порошок стиральный Лотос Универсал 0.4КГ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Средство дезинфицирующее Ника Экстра М Профи жидкий концентрат канистра 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Средство чистящее гель Санитарный для удаления ржавчины и известкового налета 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Сода кальцинированная 0.6КГ пачка ГОСТ 5100-85"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Перчатки хозяйственные латекс L"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 11"

    "Перчатки медицинские одноразовые стерильные SFM латекс M 50ПАР SFM Hospital Products GmbH Германия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Средство дезинфицирующее CLF антисептик многоцелевой канистра 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Бумага туалетная без втулки Яркая однослойная 8СМ 30М 00308-0601"

    Кол-во: 100.000

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