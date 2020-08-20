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Наименование закупки
Поставка ограничителя перенапряжений импульсных для "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 10:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
mparemskaya@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паремская Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ограничителя перенапряжений импульсных для "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156140Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ограничителя перенапряжений импульсных для "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
8 324,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353530, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Старотитаровская, отделение № 2 (Конюхов Денис Алексеевич +7 (921) 595-34-28).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
15 раб. дней с даты отгрузки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000
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