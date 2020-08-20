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Наименование закупки
Поставка средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 12:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
o.tsyganok@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цыганок Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 09:30 GMT +320.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156136Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Начальная цена
2 460 981,43
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная д.7аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия договора и задания на поставку.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 7.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
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