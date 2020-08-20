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    Главная / Торги / Поставка средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Поставка средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156136Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156136

    Наименование закупки

    Поставка средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 12:53

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    1308_Приложение_2._Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    o.tsyganok@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыганок Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 09:30 GMT +320.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156136Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    2 460 981,43

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная д.7аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия договора и задания на поставку.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель порошковый ОП-50(з) 6А 233В АВСЕ 50КГ 6М 20С 70КГ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8(10)"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4 4КГ 3М 6КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель порошковый ОП-2 АВСЕ 2КГ 115х420ММ 2М 5С 4КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-3 01 4.02Л;ДМ3 3КГ 3М ВСЕ-01 10.5КГ 8С"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (з) ВСЕ 2КГ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Комплект демеркуризационный НДЛ-1 респиратор 1ШТ/перчатки резиновые 1ПАР/ бахилы 1ПАР/ препарат 1 1ФЛАК/ препарат 2 1ФЛАК/ азотная кислота (5% раствор)/ кисточки медные 2ШТ/ шприц медицинский 1ШТ/ тряпка 2ШТ/ губка 2ШТ/ пластиковый контейнер для ртути 1ШТ/упаковочный контейнер для ёмкости с собранной ртутью/ совок/ сертификат/ пакет полиэтиленовый 2ШТ/ анализатор паров ртути КЗР"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-142 9В -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Тренажер-манекен пружинно-механический Т1 "Максим II" для сердечно-легочной и мозговой реанимации 720х350х250ММ 6КГ торс"

    Кол-во: 1.000

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