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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной тпехники

    Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной тпехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156133Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156133

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной тпехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУСО "НУИ"

    Юридический адрес

    603058, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Попова, 12 "а"

    Почтовый адрес

    603058, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Попова, 12 "а"

    Контактный телефон

    +7 831 215-07-05

    Факс

    +7 831 215-27-04

    Адрес электронной почты

    uristnui@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ванеева Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной тпехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156133Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной тпехники

    Начальная цена

    39 222,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород ул. Героя попова д.12аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту поставки, доставка до заказчика, стоимость доставки включена в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУСО "НУИ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУСО "НУИ"

    Адрес местонахождения

    603058, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Попова, 12 "а"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус для компьютера Powerman ES722BL черный mATX 400ВтВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 710 GT710-SL-1GD5-BRK PCI-E 3.0 954МЕГАГЦ 1024МБАЙТ GDDR5 1800МЕГАГЦ 32БИТ D-Sub, DVI, HDMI"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Кабель питания переходник Vention KDCBB 0.15М 00-00612969 MOLEX 4pin M / 2 x SATA 15pin F угол 90"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Привод оптический Lite-ON iHAS124 DVD±RW 16xR,24xW,12xRW/48xR,48xW,32xRW SATA черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Видеокарта Palit GeForce GT 710 PCI Express 2.0 954МЕГАГЦ 1024МБАЙТ DDR3 1600МЕГАГЦ 64БИТ DVI, HDMI, HDCP Silent Nvidia, США"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Модуль памяти DDR2 HP PC2-5300 4ГБ 667МГЦ FBD 397415-B21"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Диск жесткий Toshiba P300 HDWD110UZSVA 1 ТБ SATA 3.5" 7200 об/мин 64 МБ 6 Гбит/c"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Блок питания для HP ProDesk 600 G2 MT 360ВТ 758651-001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Кабель оптический SATA 0.45 TL-ATA-DATA-RA SATA-SATA плоский"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Элемент питания литиевый GP CR2032 3В 1ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Очиститель спрей Buro BU-Sscreen 250МЛ для очистки экранов мониторов и оргтехники"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Cactus CS-T1003 50% полиэстер, 50% целлюлоза в ассортименте 150х130ММ 20ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Очиститель пневматический воздух Cactus CSP-Air400AL 400МЛ для очистки оргтехники"

    Кол-во: 2.000

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