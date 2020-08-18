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    Главная / Торги / Поставка щебня и песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Поставка щебня и песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156129Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156129

    Наименование закупки

    Поставка щебня и песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 10:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-28-96

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    S.Belkov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бельков Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка щебня и песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 08:00 GMT +318.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156129Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня и песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Начальная цена

    429 300,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, Камчатский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на складе Поставщика, на основании подписанных с 2-х сторон товарных накладных. Самовывоз Продукции из Елизовского района Камчатского края.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень из гранодиорита М300 20-40ММ Елизовский карьер"

    Кол-во: 123.600

    "Позиция 2"

    "Щебень из гранодиорита М600 70-120ММ Елизовский карьер"

    Кол-во: 43.300

    "Позиция 3"

    "Песок строительный мытый из ПГС 0.14-4ММ Елизовский карьер"

    Кол-во: 215.300

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