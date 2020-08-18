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Наименование закупки
Поставка щебня и песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 10:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-28-96
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
S.Belkov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бельков Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня и песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 08:00 GMT +318.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156129Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня и песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году
Начальная цена
429 300,05
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, Камчатский крайРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на складе Поставщика, на основании подписанных с 2-х сторон товарных накладных. Самовывоз Продукции из Елизовского района Камчатского края.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 123.600
Кол-во: 43.300
Кол-во: 215.300
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