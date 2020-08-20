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Наименование закупки
Поставка расходометров-счетчиков для нужд Ноябрьского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 10:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-63
Факс
Адрес электронной почты
a.konstantinidi@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Константиниди Анастасия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходометров-счетчиков для нужд Ноябрьского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 00:30 GMT +320.08.2020 00:3020.08.2020 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156125Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходометров-счетчиков для нужд Ноябрьского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Начальная цена
168 868,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, РФ, Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-Магистральный, Ковыктинское ГКМ, Куст № 101.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки товара по адресу: РФ, Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-Магистральный, Ковыктинское ГКМ, Куст № 101. Товары поставляются Покупателю в заводской упаковке и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика. Товар оплачивается Покупателем по цене, указанной в товарной накладной. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком товар в течение 30 (тридцати) (15 дней, если контрагент – СМСП) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, при наличии и на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Кол-во: 4.000
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