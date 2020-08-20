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    Главная / Торги / Поставка расходометров-счетчиков для нужд Ноябрьского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Поставка расходометров-счетчиков для нужд Ноябрьского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 00:3020.08.2020 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156125Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156125

    Наименование закупки

    Поставка расходометров-счетчиков для нужд Ноябрьского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 10:18

    Документация процедуры

    Заказ_на_поставку_расходомер-счетчик.xlsx

    Проект_договора_(Типовой)._БС_поставка.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.konstantinidi@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Константиниди Анастасия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходометров-счетчиков для нужд Ноябрьского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 00:30 GMT +320.08.2020 00:3020.08.2020 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156125Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходометров-счетчиков для нужд Ноябрьского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Начальная цена

    168 868,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, РФ, Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-Магистральный, Ковыктинское ГКМ, Куст № 101.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки товара по адресу: РФ, Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-Магистральный, Ковыктинское ГКМ, Куст № 101. Товары поставляются Покупателю в заводской упаковке и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика. Товар оплачивается Покупателем по цене, указанной в товарной накладной. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком товар в течение 30 (тридцати) (15 дней, если контрагент – СМСП) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, при наличии и на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-541Л АВ Ду50ММ арматура Ду50ММ для Взлет ЭР, присоединение сэндвич (к-т №1)"

    Кол-во: 4.000

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