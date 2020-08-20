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    Главная / Торги / Монитор BENQ GW2283 21.5", черный [9h.lhlla.tbe]

    Монитор BENQ GW2283 21.5", черный [9h.lhlla.tbe]

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156124Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156124

    Наименование закупки

    Монитор BENQ GW2283 21.5", черный [9h.lhlla.tbe]

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 09:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    monev@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теплицкая Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Монитор BENQ GW2283 21.5", черный [9h.lhlla.tbe]

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156124Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монитор BENQ GW2283 21.5", черный [9h.lhlla.tbe]

    Начальная цена

    7 960,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор компьютерный BenQ GW2270H LCD 21.5ДЮЙМ 1920х1080 VA LED 5ms D-Sub, HDMI 12M:1 178°/178° 250кд/м2 черный"

    Кол-во: 1.000

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