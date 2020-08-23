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Наименование закупки
Поставка ЗИП для котла КВГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 09:36
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65121
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
a_deryabin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дерябин Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ЗИП для котла КВГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.08.2020 16:00 GMT +323.08.2020 16:0023.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156122Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП для котла КВГ
Начальная цена
237 626,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, филиал Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Не позднее 100 (ста) календарных дней с даты авансового платежа по договору (50% стоимости).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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