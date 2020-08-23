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    Главная / Торги / Поставка ЗИП для котла КВГ

    Поставка ЗИП для котла КВГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.08.2020 16:0023.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156122Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156122

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП для котла КВГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 09:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-33-00 доб. 65121

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    a_deryabin@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дерябин Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ЗИП для котла КВГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.08.2020 16:00 GMT +323.08.2020 16:0023.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156122Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП для котла КВГ

    Начальная цена

    237 626,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, филиал Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Не позднее 100 (ста) календарных дней с даты авансового платежа по договору (50% стоимости).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел розжига УГ-3 для котлов Иргаз в сборе ООО Уромгаз-Ирбит"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Теплообменник КВГ-0.2-115 для котла водогрейного 200КВТ ООО Уромгаз-Ирбит"

    Кол-во: 1.000

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