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    Главная / Торги / Срочно! Кабель питания Gembird Software PC-189-6 1.8м IEC 320 C14 IEC 320 C13 3 жилы медь

    Срочно! Кабель питания Gembird Software PC-189-6 1.8м IEC 320 C14 IEC 320 C13 3 жилы медь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 16:0018.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156121Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156121

    Наименование закупки

    Срочно! Кабель питания Gembird Software PC-189-6 1.8м IEC 320 C14 IEC 320 C13 3 жилы медь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 09:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 863 244-24-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dina.Dudukina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудукина Дина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочно! Кабель питания Gembird Software PC-189-6 1.8м IEC 320 C14 IEC 320 C13 3 жилы медь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 16:00 GMT +318.08.2020 16:0018.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156121Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочно! Кабель питания Gembird Software PC-189-6 1.8м IEC 320 C14 IEC 320 C13 3 жилы медь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский 131 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 5 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель питания Gembird Software PC-189-6 1.8м IEC 320 C14 IEC 320 C13 3 жилы медь"

    Кол-во: 200.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
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