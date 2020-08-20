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    Главная / Торги / ЦЗ 52 Хозяйственные материалы для нужд АБК

    ЦЗ 52 Хозяйственные материалы для нужд АБК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156119Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156119

    Наименование закупки

    ЦЗ 52 Хозяйственные материалы для нужд АБК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 928 000-66-37

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    ozdiev_95@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оздиев Вели-Паша Ханпашаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ 52 Хозяйственные материалы для нужд АБК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156119Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ 52 Хозяйственные материалы для нужд АБК

    Начальная цена

    644 727,07

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика*, г. Грозный, ул. Балашовская, д. 34А, индекс: 364058,пост. отделение "Грозный 58", база СТТи СТ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа светодиодная Rev 7ВТ 220В 600ЛМ 3000К Е14 свеча 37ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная Rev 25ВТ 220В 1900ЛМ 6500К Е27 груша А60 1001212951"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель для скрытой установки двухклавишный С56-105 10А 250В IP20"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Лента изоляционная Aviora ПВХ 19ММ 20М синий"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Герметик силиконовый универсальный Remontix прозрачный 310МЛ -40...+100ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Клей водостойкий Момент универсальный 30МЛ тюбик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Лента изоляционная двухсторонняя TDM ХБ 7М 19ММ 100Г черная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Лист гипсокартонный Knauf 2500x1200x12.5ММ ГОСТ 6266-97"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Клей плиточный Монолит 25КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Лента ФУМ ФУМ-1 10ММ 0.1ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Арматура водосливная Комплект сливной КСл-10000 10000ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Клапан поплавковый механический 1/2" полиэтилен штуцер с наружной резьбой АТ1 ООО Полимер-Групп"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Смеситель для умывальников Lemark Atlantiss с каскадным изливом латунь хром M10-G1/2" SS 35ММ LM3246C"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Смеситель для раковины Grohe латунь 23105000"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Смеситель для ванн однорычажный Zegor Бронза 10.6СМ 1/2" 35ММ 1.5М цинковый сплав LEB3-A123"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Доводчик дверной Dorma TS 77 50КГ белый EN2"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 17"

    "Папка подвесная Brauberg Foolscap картон А4 350х242ММ 80ЛИСТ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Подводка гибкая для смесителя 1/2" гайка-гайка 100СМ нержавеющая сталь AISI 202, латунь"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 19"

    "Подводка для смесителя гибкая Mateu нержавеющая сталь/латунь 0.5М"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Автоэмаль Vika МЛ-1110 красная 2Л банка"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Автоэмаль Vika МЛ-1110 серая 2Л банка"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 22"

    "Автоэмаль Vika МЛ-1110 синяя 2Л банка"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 23"

    "Краска масляная Лакра МА-15 для наружных работ черная 1.9КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 24"

    "Отвердитель ИЗУР-021 для автоэмалей 0.2КГ"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 25"

    "Растворитель Р-650 1000МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 26"

    "Гербицид от сорняков Ураган Форте 0.5Л; ДМ³"

    Кол-во: 40.000

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    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
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