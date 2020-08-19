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    Главная / Торги / Поставка распределительного шкафа

    Поставка распределительного шкафа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156115Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156115

    Наименование закупки

    Поставка распределительного шкафа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 09:13

    Документация процедуры

    Образец+шкафа.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-39

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Aleksey.melikhov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелихов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка распределительного шкафа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 12:00 GMT +319.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156115Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка распределительного шкафа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Н.Новгород, ул.Федосеенко,43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка 30 рабочих дней, оплата 100% расчет после поставки на склад

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф распределительный всепогодный, климатический, уличный TR06-502570-GY/WT B500 x H700 x h250мм 220В"

    Кол-во: 3.000

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