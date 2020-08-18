ЗнП 261. Поставка КПП в филиал в Чувашской Республике

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с даты согласования счета на оплату. Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) стоимости товара, в том числе НДС 20%, в течение 7 (семи) калндарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД) на товар. Поставщик нправляет документы на подписание только посредством системы электронного документооборота. Цена товара включает в себя все платежи, в том числе расходы по доставке товара до адреса поставки, по погрузке и (или) разгрузке товара в целях передачи товара Покупателю.