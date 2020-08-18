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    Главная / Торги / ЗнП 261. Поставка КПП в филиал в Чувашской Республике

    ЗнП 261. Поставка КПП в филиал в Чувашской Республике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 00:0018.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156104Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156104

    Наименование закупки

    ЗнП 261. Поставка КПП в филиал в Чувашской Республике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 10:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 27-17-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    A.Dushkin@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП 261. Поставка КПП в филиал в Чувашской Республике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 00:00 GMT +318.08.2020 00:0018.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156104Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП 261. Поставка КПП в филиал в Чувашской Республике

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Марий Эл Республика, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100 Алясов Андрей Александрович тел. (8362) 74-13-15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с даты согласования счета на оплату. Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) стоимости товара, в том числе НДС 20%, в течение 7 (семи) калндарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД) на товар. Поставщик нправляет документы на подписание только посредством системы электронного документооборота. Цена товара включает в себя все платежи, в том числе расходы по доставке товара до адреса поставки, по погрузке и (или) разгрузке товара в целях передачи товара Покупателю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой ПВС 3x1.5 3 жилы 1.5мм2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Провод силовой ШВВПнг 2x0.75 2 жилы 0.75мм2"

    Кол-во: 2.000

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