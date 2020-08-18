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Наименование закупки
ЗнП 261. Поставка КПП в филиал в Чувашской Республике
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 10:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8342 27-17-77
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
A.Dushkin@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Душкин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗнП 261. Поставка КПП в филиал в Чувашской Республике
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 00:00 GMT +318.08.2020 00:0018.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156104Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗнП 261. Поставка КПП в филиал в Чувашской Республике
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Марий Эл Республика, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100 Алясов Андрей Александрович тел. (8362) 74-13-15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с даты согласования счета на оплату. Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) стоимости товара, в том числе НДС 20%, в течение 7 (семи) калндарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД) на товар. Поставщик нправляет документы на подписание только посредством системы электронного документооборота. Цена товара включает в себя все платежи, в том числе расходы по доставке товара до адреса поставки, по погрузке и (или) разгрузке товара в целях передачи товара Покупателю.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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