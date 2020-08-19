Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Цены указаны с учетом доставки до склада покупателя. цемент необходим производства Новотроицкого цементного завода. на всю продукцию необходимы сертификаты качества, а на пиломатериалы необходимо заключение федеральной службы по фитосанитарному контролю о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции