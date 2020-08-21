Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Опор деревянных для ремонтно-восстановительных рабон на линиях электросвязи Усть-Удинского ЛТЦ. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Поставка Опор деревянных для ремонтно-восстановительных рабон на линиях электросвязи Усть-Удинского ЛТЦ. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 05:0021.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156102Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    156102

    Наименование закупки

    Поставка Опор деревянных для ремонтно-восстановительных рабон на линиях электросвязи Усть-Удинского ЛТЦ. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 08:46

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3952) 25-37-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    sergej.kondratev@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Сергей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Опор деревянных для ремонтно-восстановительных рабон на линиях электросвязи Усть-Удинского ЛТЦ. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 05:00 GMT +321.08.2020 05:0021.08.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156102Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Опор деревянных для ремонтно-восстановительных рабон на линиях электросвязи Усть-Удинского ЛТЦ. Иркутский филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    92 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, Усть-Удинский р-н, рп. Усть-Уда, ул. Ленина, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет 100% в течении 7 к.д. с даты получения товара на склад Покупателя по Адресу поставки и подписание ТОРГ-12 (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Столб деревянный непропитанный лиственница L8.5м"

    Кол-во: 25.000

    Позвонить