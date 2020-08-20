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    Главная / Торги / Сигнализатор давления "Садко 107" (уставка 0,3 МПа).

    Сигнализатор давления "Садко 107" (уставка 0,3 МПа).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156101Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    156101

    Наименование закупки

    Сигнализатор давления "Садко 107" (уставка 0,3 МПа).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 08:18

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-22-23

    Адрес электронной почты

    Polkov.SM@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полков Сергей Михайлович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сигнализатор давления "Садко 107" (уставка 0,3 МПа).

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156101Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 156101Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Сигнализатор давления "Садко 107" (уставка 0,3 МПа).

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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